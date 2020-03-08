Коронавирус, паводки и законопроект о мирных митингах – обзор событий за неделю

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимают эпидемиологи Казахстана, чтобы уберечься от коронавируса, и как идет подготовка в регионах к весенним паводкам, рассказала наш корреспондент в обзорном материале за минувшую неделю.

Смертельно опасный вирус из Китая, пожалуй, на сегодня является вопросом №1 во всем мире. С каждым днем все больше стран подтверждают факты выявления коронавируса среди своих жителей. Обеспокоенность проявляют и казахстанцы. Однако в Министерстве здравоохранения заверяют , что данный вопрос на усиленном контроле.

Но, несмотря на то, что министр здравоохранения официально заявляет, что коронавируса нет в Казахстане, в социальных сетях и мессенджерах распространяются недостоверная информация.

Как бы врачи-эпидемиологи не старались успокоить народ, все же некоторого ажиотажа не удалось избежать. Например, казахстанцы начали массово закупать одноразовые маски, в связи с чем в некоторых регионах наблюдается дефицит данного товара. Главный врач страны считает, что не нужно создавать искусственного ажиотажа.

«Производители высказались, что готовы увеличить производство масок. Но сейчас нет необходимости бежать в аптеку и покупать маски», - считает глава Минздрава РК Ержан Биртанов.

Если в некоторых регионах отечественные производители только начали выпускать востребованный товар, то в других областях заводы по производству масок работают в штатном режиме .

Да и в Правительстве казахстанцев заверили, что вывоз одноразовых масок за пределы страны находится под строгим контролем .

Помимо вывоза масок, власти и врачи страны держат на особом контроле ситуацию на границах. В связи с этим, в первую очередь, в Казахстане сократили количество авиарейсов в страны с коронавирусом. Комитет гражданской авиации РК объявил список регулярных рейсов, которые были сокращены либо вовсе приостановлены в целях профлактики распространения коронавируса. А тех, кто прибыл в Казахстан из стран, где был выявлен вирус, эпидемиологи поместили на карантин. На данный момент более 900 граждан находятся на контроле у врачей. Помимо воздушного транспорта, на границах начали строго контролировать въезд грузовых машин и их водителей.

Что касается студентов, обучающихся в Китае, то их перевели на онлайн-обучение.

«Большая часть казахстанских студентов уехала из Китая. В прошлом месяце каникулы были продлены. Даже если учеба в вузах Китая началась, в нескольких университетах занятия проводятся в онлайн-режиме. Наши студенты учебу продолжают дистанционно в Казахстане», - прокомментировал официальный представитель МИД РК.

Также он сообщил, что в эпицентре вспышки коронавирусной инфекции - городе Ухане все еще остаются казахстанские студенты, отказавшиеся вернуться на родину.

А вот необходимости отмены занятий в школах и вузах Казахастана нет, считает министр здравоохранения.

Но все же из-за коронавируса казахстанцы отказались от массовых мероприятий. Так, Глава государства в начале недели отменил торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня.

Но это не значит, что женщин с 8 Марта не будут поздравлять. Многодетные матери, мамы и жены погибших полицейских в предпраздничные дни не остались без внимания...

Расстроились в эти дни, однако, хоккеисты. Международная федерация хоккея заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса. Несмотря на это хоккеисты не унывают, а радуют свох поклонников победами и песнями.

Не из-за коронавируса, но все же, правила скопления людей для митингов тоже будут пересмотрены. В регионах проводятся общественные слушания, где каждый вносит свои предложения по улучшению законопроекта о мирних митингах.

Еще одным важным вопросом на повестке дня во многих регионах страны являтся паводкоопасный период. В северных и центральных областях уже сейчас начали профилактические меры. Специалисты Центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и Центра геоинформационных данных и сервисов (ГИДиС) АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» разработали методику прогнозирования паводков.

«Мы два раза в сутки, в режиме реального времени предоставляем госорганам на геосервисе космические снимки для оценки схода снежного покрова и паводковой ситуации. Это позволит проводить мониторинг паводковой ситуаций более эффективно, так как в этом случае мониторинг может проводиться и ночью, и в условиях высокой облачности, очень характерной в период прохождения паводковых вод», - отметил руководитель центра ГИДиС.

Власти же в регионах совместно с соответствующими ведомствами предпринимают меры по предотвращению переливов и затоплений. На сегодняшний день были определены более 400 паводкоопасных участков республиканских дорог, на многих реках начали взрывать лед и спускать воду с водохранилищ для предотвращения возникновения ледовых заторов в период прохождения паводка.

Таким образом, в регионах страны готовятся встретить весну без природных катаклизмов и ее последствий.