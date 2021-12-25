Коронавирус: Павлодарская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 декабря, список регионов расширился в «зеленой» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране на 24 декабря, Павлодарская область находилась в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.



