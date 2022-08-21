Коронавирус отступает: 740 новых случаев ковида за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 126,

в городе Алматы – 61,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 11,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 10,

в Абайской области - 9,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 60,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев.

20 августа сообщалось о 898 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане.