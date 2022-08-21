Коронавирус отступает: 740 новых случаев ковида за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 126,
в городе Алматы – 61,
в городе Шымкент – 8,
в Акмолинской области – 68,
в Актюбинской области – 24,
в Алматинской области – 11,
в Жетысуской области - 6,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 10,
в Абайской области - 9,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 60,
в Карагандинской области – 109,
в Улытауской области - 24,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев.