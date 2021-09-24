Коронавирус обвинили в провоцировании редкой аутоиммунной болезни

ТАСС. КАЗИНФОРМ - Медики обнаружили, что из-за коронавирусной инфекции у человека может появиться синдром Гийена – Барре – аутоиммунное заболевание, в результате которого повреждается изолирующая оболочка периферийных нервных окончаний. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Brain, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Наше исследование показывает, что в некоторых редких случаях коронавирусная инфекция предшествует синдрому Гийена – Барре. Однако чтобы полностью подтвердить, что между этими болезнями существует прямая связь, нужны дополнительные исследования», – отметил один из авторов исследования, профессор Роттердамского университета Барт Якобс.

Синдром Гийена – Барре – это редкая аутоиммунная болезнь, при которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Если эта оболочка повреждается, больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях. В тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Точных причин появления этого синдрома ученые пока не знают. В большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. В прошлом году медики обнаружили, что он может возникать после заражения SARS-CoV-2, однако точную связь между синдромом и вирусом тогда установить не удалось из-за небольшого количества случаев.

В ходе нового исследования Якобс и его коллеги изучили эту связь. Они воспользовались данными, которые собирались в ходе международного проекта GBS Outcome. В его работе участвуют медики со всего мира, которые специализируются на изучении синдрома Гийена – Барре. В ходе этих наблюдений медикам удалось зафиксировать сразу пятьдесят случаев появления подобного синдрома, которые произошли в первой половине прошлого года в разных странах мира после начала пандемии.

Исследователи изучили истории болезней всех этих пациентов, в том числе то, заражались ли они COVID-19. Как оказалось, коронавирусная инфекция достаточно часто предшествовала синдрому Гийена-Барре. Ее следы были обнаружены в организме сразу 11 пациентов, обратившихся за помощью к медикам в первые две недели после того, как они почувствовали слабость в мышцах и прочие симптомы болезни.

При этом врачи не обнаружили в организме большинства (81%) носителей COVID-19, ставших жертвами синдрома Гийена-Барре, любых следов других инфекций, часто способствующих его развитию. При этом ученые заметили, что носители аутоиммунной болезни, пережившие заражение коронавирусом, необычно часто страдали от типичных нейрофизиологических последствий проникновения SARS-CoV-2 в их тело, в том числе паралича лицевого нерва.

Подобные результаты наблюдений, как считают профессор Якобс и его коллеги, свидетельствуют в пользу того, что COVID-19 относится к числу болезней, способных провоцировать синдром Гийена – Барре. Последующие наблюдения покажут, как часто это происходит и как коронавирус провоцирует развитие этой аутоиммунной болезни, подытожили исследователи.



