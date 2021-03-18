Коронавирус обнаружили у пятерых казахстанцев, прилетевших без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У пятерых казахстанцев, вернувшихся в страну без ПЦР-справок, выявили коронавирус, передает МИА «Казинформ».

«17 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 3 372 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 985 человек, без справок прибыли 387 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 14 рейсов, 1 736 пассажиров, со справками – 1 544, без справок - 192; в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 460 пассажиров, со справками - 299, без справок - 161; в аэропорт Шымкента – 4 рейса, прибыли 616 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актау – 3 рейса, 434 пассажира, со справками - 400, без справок - 34; в аэропорт Атырау – 1 рейс, прибыли 120 пассажиров, все со справками; в аэропорт Тараза – 1 рейс, прибыли 6 пассажиров, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

Как отметили в комитете, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Согласно информации ведомства, по результатам ПЦР-анализа, из 211 граждан РК, прилетевших без справок 16 марта, у пяти пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них два пассажира прибыли рейсом Дубай – Алматы, один пассажир прибыл рейсом Сеул – Алматы, один пассажир рейсом Анталия – Алматы, еще один пассажир – рейсом Рас-эль-Хайма – Актау.