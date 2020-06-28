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    Коронавирус обнаружен у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана

    28 Июня 2020, 09:40

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Среди сотрудников аппарата правительства Кыргызстана был произведен анализ для определения наличия коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «По итогам анализа коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников. Два дня назад положительный результат подтвержден у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен еще у 15 сотрудников. Среди них один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра. Руководитель аппарата правительства - министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо в данное время находится в изоляции», - отметили в правительстве.

    Согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними.

    Большая часть сотрудников аппарата правительства КР продолжают работу дистанционно.

    Ранее сообщалось, что у 17 сотрудников аппарата президента КР и руководителя аппарата главы государства Досалы Эсеналиева подтвердился коронавирус.

    В Кыргызстане сегодня, 27 июня, зарегистрировано 309 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 4513. Из них 2212 граждан вылечились и выписались из больниц. 46 человек скончались.

    Автор:

    Кыргызстан
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