Новости
Коронавирус: Нур-Султан находится в «желтой» зоне
2 Января 2022 10:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеСколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане 440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 24 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки
- Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
- 440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
- 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
- Участникам Ashyq разрешили работать по выходным в ВКО
- Коронавирус: Фейки о графене были самыми популярными в 2021 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн