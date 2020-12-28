Коронавирус: новый штамм пошел по миру, Европа начинает массовую вакцинацию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз официально начал вакцинацию граждан от Covid-19, «британский» штамм коронавируса расходится по странам мира, а в США президент Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи американцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Общее количество активных случаев коронавируса на планете приближается к 35 млн: с начала пандемии было зафиксировано более 80 млн случаев заражения, переболело и выздоровело около 45 млн человек. Скончались в результате этого заболевания около 1,75 млн человек.