Коронавирус: новый пик смертности в США, вакцину Pfizer не советуют аллергикам

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В США снова пик смертности, в Британии предупреждают о побочных эффектах от вакцины Pfizer, а Германия готовится к жесткому локдауну после Рождества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Количество случаев заражения вирусом Covid-19 в мире превышает 69 млн, около 44,5 млн заразившихся переболели и пошли на поправку. Скончалось за весь период эпидемии почти 1,6 млн человек.

Печальная статистика в США

Ситуация продолжает обостряться в США, где суточное количество смертей в связи с заражением Covid-19 превысило три тысячи. Это самый высокий показатель за весь период эпидемии не только в США, но и во всем мире.

Отделения интенсивной терапии в сотнях больниц по всей стране заполнены почти до предела, сообщает агентство Рейтер.

В четверг в штате Мэриленд начнется заседание советников управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которые должны решить, можно ли рекомендовать для применения вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Ранее эксперты управления давали положительные характеристики вакцине, но у них остаются вопросы. В четверг они обсудят, помимо прочего, возможные побочные эффекты от препарата.

Накануне вакцину Pfizer-BioNTech одобрили для применения в Канаде, однако в Британии, где вакцину уже начали массово применять, она вызвала подозрение регулятора.

Вакцина и аллергия

Людям с сильной аллергией на пищу или лекарства стоит воздержаться от прививок вакциной Pfizer-BioNTech, предупреждает британское управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Во вторник в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) сообщили, что у двоих привитых вакциной сотрудников была отмечена сильная аллергическая реакция на препарат.

У медиков вскоре после укола началась анафилактоидная реакция. Как правило, она сопровождается сыпью, одышкой и в некоторых случаях сильным понижением давления.

Оба сотрудника службы были аллергиками и постоянно носили с собой шприцы на случай анафилактического шока.

Директор службы здравоохранения по медицине в Англии Стивен Повис сказал журналистам, что подобные реакции не редки при применении новых вакцин. В первый день вакцинации в Британии привили несколько тысяч человек.

Германия может ужесточить локдаун

Германии придется ужесточить правила социального дистанцирования и изоляции, если граждане не смогут в ближайшее время резко сократить социальные контакты, заявил в четверг глава Института Роберта Коха, Лотер Вилер.

Сейчас, по данным института, частота контактов между жителями Германии на 40% меньше обычного показателя, но этого недостаточно, уверен Вилер.

«Если люди сами не смогут добиться сокращения на 60%, то нужно будет присмотреться к другим мерам. Если у них не получится, я не вижу другого выхода», - сказал эксперт на еженедельной пресс-конференции.

Последние шесть недель в Германии действует частичный локдаун - закрыты бары и рестораны, но работают школы и магазины.

Однако показатель заражаемости растет. За последние сутки в стране от коронавируса скончались 440 человек, а количество подтвержденных случаев выросло на рекордные почти 24 тысячи.

Канцлер Ангела Меркель в среду поддержала введение новых ограничений после Рождества. Одной вакцинации будет недостаточно для того, чтобы сдержать рост заражаемости в первом квартале 2021 года, заявила она.

В Германии смогут начать вакцинацию после того, как препарат одобрит регулятор ЕС. Это должно произойти к началу следующего года, заявил Вилер.

Индия готовится делать вакцины, Япония закупает морозилки

Индийские компании наращивают производственные мощности, готовясь начать производство вакцин всех перспективных брендов, несмотря на то, что заказов у них пока нет.

В Индии производится более 60% вакцин всего мира, и хотя фармацевтический сектор страны, оцениваемый в 40 млрд долларов, пока не участвует в производстве вакцин Pfizer и Moderna, он так или иначе сыграет значительную роль в иммунизации населения планеты.

Индийские компании нацелены на производство более дешевых вакцин, включая разработку британской AstraZeneca, более 60% доз которой должно достаться развивающимся странам.

В Токио снова на пике показатель суточной заражаемости

Правительство Японии объявило о закупке 10,5 тыс. морозильных камер для распространения вакцин Pfizer и Moderna. Правительству страны удалось разместить заказ на поставку 290 млн доз обеих вакцин.

Препарат Pfizer необходимо хранить при температуре -75 градусов по Цельсию, вакцину от Moderna - при -20 градусах.

Токио готовится к масштабной кампании по иммунизации, в стране тем временем был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. В среду вирус подтвердился у 2812 ее жителей.

Израиль: ограничения на Хануку отменены

В Израиле вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«27 декабря мы начнем поставлять вакцины в Израиль. Мы готовы предоставлять гражданам Израиля 60 тыс. вакцин в день», - написал он на своей странице в Twitter.

Накануне Израиль получил первые дозы вакцины Pfizer. Порядка 4 тыс. доз доставили в страну из Бельгии. Целью поставки было проверить логистику, сообщил местный телеканал.

В ноябре сообщалось, что Израиль договорился с Pfizer о поставках 8 млн доз вакцины. Также страна планирует закупить около 1,5 млн доз российской вакцины «Спутник V».

В четверг правительство Израиля объявило, что не будет вводить в стране ограничения на период Хануки. Вместо этого министры договорились об экстренных мерах на случай эскалации заболеваемости.

Если количество новых случаев в день достигнет 2500 или показатель R (означающий, сколько человек заражает один инфицированный) вырастет до 1,32, то все магазины и заведения, принимающие клиентов внутри помещения, будут закрыты, как и школы в районах с высокой заражаемостью. Также будет на 50% сокращено движение общественного транспорта. Сейчас показатель R в стране находится на уровне 1,26.

Ханука - один из самых важных праздников в еврейском календаре, он предполагает большие застолья и многолюдные встречи.