Коронавирус: новый локдаун в Индии и снятие ограничений в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 3 млн человек, заболевших - 141,5 млн. Несмотря на это Греция уже готовится принимать туристов, а Австралия и Новая Зеландия открыли авиасообщение без обязательного карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

США по-прежнему занимают первую строчку по числу умерших и заболевших в стране от коронавируса - 31,6 млн и 567,2 тысяч соответственно. Продолжает ухудшаться ситуация в Индии , где число заболевших превысило 15 млн - второй показатель после США.

Индия в локдауне, Австралия ликует

С понедельника в Дели объявлен локдаун сроком на шесть дней в связи с новым рекордным показателем суточной заболеваемости - 273,8 тысяч человек за минувшие 24 часа. Это пятый день подряд, когда число новых случаев превышает 200 тысяч.

В больницах по всей Индии не хватает коек, запасов кислорода и элементарных лекарств. В частности, в Дели для новых пациентов не осталось мест даже в больничных коридорах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Индию, запланированный на следующую неделю.

Гонконг объявил, что со вторника приостанавливает на две недели авиарейсы из Индии, Пакистана и Филиппин.

Американские власти отмечают важную веху в ходе кампании по вакцинации: как минимум одну дозу вакцины получила половина взрослого населения США - это примерно 130 млн человек старше 18 лет.

В соседней Канаде отмечен резкий всплеск заболеваемости в провинции Онтарио. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что это очень тревожное развитие событий. В провинцию направляются дополнительное больничное оборудование и медперсонал.

Власти Таиланда отмечают небольшой спад статистики после недели рекордных показателей заболеваемости. За последние сутки в стране заболели только 1390 человек, что, по словам местных медиков, вселяет оптимизм. В последнее время суточные показатели не опускались ниже 1700 человек.

Период с середины марта оказался самым тяжелым - на него пришлась треть всех случаев заболевания в стране с начала пандемии. Власти считают, что улучшения произошли благодаря введенным запретам на массовые собрания и поездки между островами.

Телевидение Австралии и Новой Зеландии транслируют кадры эмоциональных встреч родственников, оказавшихся в длительной разлуке из-за пандемии. В понедельник Новая Зеландия открыла границы для рейсов из соседней страны без необходимости отбывать карантин. Австралия уже некоторое время назад начала принимать новозеландцев, но в обратную сторону канал заработал только сейчас.

Долгожданные послабления в Европе

В преддверии летнего сезона отпусков Греция заявила, что граждане ЕС, Великобритании и США, прошедшие полную вакцинацию или предоставившие отрицательный тест, сделанный за определенное количество часов до поездки, будут освобождены от обязательного недельного карантина.

Между тем греческое грузовое судно, плывшее на родину из Египта, поставлено в карантин у берегов Крита после того, как у 10 членов экипажа был выявлен коронавирус, а один моряк скончался. Команда судна состоит из 13 филиппинцев и девяти греков.

В Португалии с понедельника открываются рестораны, торговые центры, школы и университеты. Власти подчеркивают, что в связи с послаблениями особенно важно неукоснительно соблюдать правила социального дистанцирования и другие эпидемиологические нормы. За нарушения предусмотрены большие штрафы. В настоящий момент в Португалии наблюдается самый низкий уровень заражаемости во всем Евросоюзе.

Швейцария тоже снимает ряд ограничений. Рестораны и кафе вернулись к обслуживанию клиентов на открытых террасах, открылись некоторые спортивные объекты, студенты могут с понедельника вернуться к очному обучению. При этом власти страны заявляют, что послабления вызваны отнюдь не значительным улучшением ситуации, а являются просчитанным риском, на который правительство сочло уместным пойти ради нормализации жизни в стране.

В Словении к работе возвращается значительная часть сферы обслуживания, включая рестораны и салоны красоты. В Черногории с понедельника школьники вернулись за парты.