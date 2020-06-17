Коронавирус: новая вспышка в Пекине и риск осложнений для пятой части населения Земли

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Почти у 1,7 млрд человек в мире (22% населения Земли) есть хотя бы одно заболевание, которое способно привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. Авторы обобщили данные, собранные в 188 странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

«Пока страны снимают карантинные ограничения, власти пытаются обезопасить самых уязвимых граждан от вируса, который по-прежнему существует. Мы надеемся, что наши вычисления станут полезной отправной точкой для разработки мер, которые бы защитили тех, кто подвержен риску тяжело заболеть», - рассказал Эндрю Кларк из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Хотя оценки дают представление о количестве людей, которых требуется обезопасить, не факт, что у них начнутся осложнения после заражения. По оценкам авторов, лишь 4% населения Земли (349 млн человек из 7,8 млрд человек) может потребоваться госпитализация.

Из этого можно предположить, что для многих людей с сопутствующими заболеваниями, несмотря на их большое количество, риск развития серьезных осложнений в случае заболевания Covid-19 не так велик.

Тем временем число заражений коронавирусом в мире превысило 8 млн. Умерли более 430 тыс. человек.

Больше всего случаев заражения по-прежнему в США - более двух миллионов или около 25% от общего числа. Также Соединенные Штаты находятся на первом месте по количеству смертей, опережая Бразилию и Великобританию.

Предполагается, что общее количество заражений в мире может быть намного больше, поскольку некоторые заразившиеся не проявляют симптомов и не проходят тестирование.

Франция: столкновения на акциях в поддержку медработников

В Париже , где во вторник прошли акции протеста за улучшение условий работы медицинских сотрудников, полиция применила слезоточивый газ против активистов, бросавших в нее асфальтом и арматурой.

Демонстрации в поддержку медработников во вторник прошли во всей Франции - люди требуют увеличения финансирования больниц и улучшения условий труда медиков.

Столкновения произошли неподалеку от Дома инвалидов, в центре города. На фото и видео с места событий видно, что демонстранты в этом районе жгут дымовые шашки, а полицейские выстроились в боевой порядок.

В полиции заявили, что демонстрацией в поддержку медработников воспользовались радикалы. В столкновениях были ранены 19 полицейских и задержаны 20 манифестантов.

Британия применит дексаметазон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ежедневном брифинге прокомментировал применение препарата дексаметазон в борьбе с коронавирусом.

Ранее во вторник было опубликовано исследование, в котором утверждается, что применение дексаметазона снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких.

«Я очень рад, что самое серьезное на сегодняшний момент открытие [в борьбе с коронавирусом] сделали именно британское ученые, - заявил Джонсон. - Теперь лекарство будет доступно в рамках Национальной системы здравоохранения».

Профессор Оксфордского университета Питер Хорнби рассказал о лекарстве подробнее. По его словам, из обширных клинических испытаний следует, что лекарство помогает 75% пациентов. Он также отметил, что препарат недорог в производстве.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам медицины, первый препарат с доказанной эффективностью в борьбе с Covid-19 - это не какой-то новый и дорогой препарат, а давно известный и дешевый глюкокортикостероид.

Безработица в Британии и королевские скачки

В Британии с марта по май количество людей, получающих зарплату, сократилось более чем на 600 тыс. человек, сообщило Бюро национальной статистики.

По словам специалиста по статистике Джонатана Этоу, уменьшение количества людей, получающих зарплату, является признаком воздействия пандемии на рынок труда, но ситуация с безработицей может оказаться намного хуже.

В то же время число людей, получающих государственные пособия, в том числе по безработице, выросло на 126% до 2,8 млн. Но истинная картина с безработицей станет понятна лишь в октябре, когда прекратится программа государственной поддержки людей, переставших получать зарплату из-за пандемии.

В Аскоте тем временем стартовали традиционные королевские скачки, но из-за пандемии коронавируса они проводятся без зрителей, а наездники должны выступать в масках.

Впервые за 68 лет своего правления на скачках не будет королевы Елизаветы II. Хотя мероприятие, обычно собирающее все сливки английского общества, будет лишено привычной гламурной атмосферы, программа соревнований будет насыщенной.

За пять дней в общей сложности состоится 36 забегов.

US Open пройдет без зрителей

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подтвердил, что теннисный турнир US Open пройдет в столице штата, несмотря на Covid-19. Игры будут идти при пустых трибунах с 31 августа по 13 сентября.

Некоторые теннисисты уже говорили, что опасаются играть во время пандемии. Однако Куомо пообещал, что организаторы будут «чрезвычайно осторожны», и предпримут все меры, чтобы защитить игроков и персонал. «Будет проводиться всеобщее тестирование, дополнительная дезинфекция, в раздевалках будет дополнительное пространство между шкафчиками», - написал Куомо.

Теперь есть шансы, что таким же образом пройдет и французский Ролан Гаррос, который должен начаться через неделю после завершения US Open.

Последствия вспышки в Пекине

В конце прошлой недели на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина произошла новая вспышка коронавируса. Вирус был обнаружен на рынке «Синьфади» на доске для разделки лосося.

Китайские власти назвали новую вспышку очень серьезной. «Пекин примет самые решительные, кардинальные и строгие меры для подавления вспышки», - заявил представитель правительства.

Жителям района, прилегающего к рынку, предписано не покидать Пекин. Люди, которые посещали этот или другие рынки, должны сообщить об этом властям и самоизолироваться дома.

В городе проводится массовое тестирование. ВОЗ накануне заявила, что в ближайшее время направит в Китай дополнительную группу экспертов, чтобы выявить причины вспышки.

Хотя количество инфицированных не так велико, власти пытаются взять ситуацию под контроль, чтобы не вводить карантин во всем Пекине, население которого составляет 20 млн человек.

Два новых случая заражения в Новой Зеландии

В Новой Зеландии выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Обе зараженные - англичанки, приехавшие в страну на похороны. Они прибыли в Окленд 7 июня и немедленно самоизолировались.

12 июня они обратились к властям с просьбой навестить находившегося при смерти родителя, который скончался в тот же день.

13 июня они отправились в город Веллингтон на частном автомобиле, не вступая ни с кем в контакт. Они остановились у родственника, который также самоизолировался.

Глава службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд заявил, что его не беспокоит, заразился ли от женщин кто-то еще, поскольку они следовали всем необходимым правилам.