Коронавирус: начались торги на Нью-Йоркской бирже, Дания открывает границы для влюбленных

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения предупреждает о второй волне Covid-19 в Европе, Нью-Йорк открывает биржу, а в Британии заместитель министра уволился в знак протеста против действий нарушившего карантин советника премьера. Тем временем власти Дании открыли границы для влюбленных, которых разделила пандемия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всех странах мира Covid-19 заболели 5,5 млн человек, более 347 тыс. скончались. Число выздоровевших американские эксперты оценивают в 2,25 млн пациентов.

Во вторник после двухмесячного перерыва снова начала работать Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE): на кнопку звонка, возвещающего начало торгов, нажал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

При этом трейдеры должны будут соблюдать множество новых правил. «О возвращении к норме речь не идет, сказала в интервью Би-би-си президент NYSE Cтейси Каннингем. - Речь о том, как мы будем жить в условиях этой глобальной пандемии, пока не появится вакцина».

К работе сможет вернуться только четверть обычного числа трейдеров. Они не должны пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до биржи, обязаны носить маски и соблюдать нормы социального дистанцирования. В здании также установлены прозрачные экраны, которые будут разделять людей.

Кроме того, у всех, кто работает на бирже, будут измерять температуру при входе.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь предупредила, что слишком быстрая отмена карантинных мер, даже в странах, где количество случаев Covid-19 стабильно уменьшается, может привести к еще одной вспышке заболевания.

Мир сейчас находится на гребне первой волны пандемии, заявил на брифинге в понедельник вечером глава программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан.

«Мы по-прежнему находимся в фазе, когда болезнь активно распространяется, - сказал он. - Также нужно понимать: одно то, что количество новых случаев падает, еще не значит, что оно так и продолжит сокращаться». По словам Райана, через несколько месяцев мы можем увидеть второй пик.

В последние недели многие западные страны, прежде всего Европа, начали ослаблять карантинные меры. То же самое делают некоторые штаты в США. С 1 июля готова принимать иностранных туристов Испания.

Громкая отставка в Британии

В Британии продолжает разгораться скандал вокруг главного советника Бориса Джонсона, Доминика Каммингса, который нарушил правила самоизоляции.

Каммингса называют «серым кардиналом» Бориса Джонсона и «архитектором брексита».

Первые полосы британских газет во вторник были посвящены Каммингсу, и его пресс-конференции в понедельник, на которой он заявил, что не сожалеет о своих действиях и не собирается подавать в добровольную отставку, к чему его призывали члены не только оппозиции, но и его собственной Консервативной партии.

Журналисты неоднократно упрекали Каммингса в нарушении правил, которые он сам же помогал установить.

Во вторник в знак протеста против действий Каммингса подал в отставку заместитель министра по делам Шотландии Дуглас Росс, член Партии консерваторов и юнионистов, шотландского филиала Консервативной партии.

В своем заявлении, опубликованном в «Твиттере», Росс написал, что не может оставаться на посту, потому что это пошлет неправильный сигнал его избирателям, многие из которых не могли навещать больных родственников из-за карантина.

«Я не могу со спокойной совестью сказать им, что все они ошибались, а один советник правительства был прав», - пишет Росс.

Ситуация с коронавирусом в Британии может сказаться на политической карьере начальника Каммингса, британского премьера Бориса Джонсона. Премьер-министр несколько раз заступался за своего советника. В среду Борис Джонсон должен будет отвечать на вопросы в парламенте, и его позиция в ситуации с Каммингсом, вероятно, будет одной из главных тем.

Британия тем временем продолжает ослаблять правила карантина. Премьер-министр накануне заявил, что с первого июня откроются рынки и автосалоны, а с 15 июня возобновить работу смогут все магазины.

Британское Национальное бюро статистики, ведущее свой подсчет случаев заражения и связанных с Covid-19 смертей в Британии, во вторник опубликовало новый отчет. Из него следует, что во всей Великобритании в связи с вспышкой заболевания скончалось более 47 тыс. человек. Это почти на 10 тыс. больше, чем по данным британского минздрава.

Британский регулятор одобрил ремдесивир

Препарат ремдесивир будет применяться в рамках британской системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Как показали данные клинических испытаний, проведенных в Британии, принимавшие ремдесивир переболевшие Covid-19 восстанавливались быстрее. Препарат может уменьшить период восстановления на четыре дня, говорят исследователи.

Американская компания Gilead - производитель лекарства - уже заявила, что документ ВОЗ исказил результаты исследования.

Ремдесивир был разработан как лекарство от вируса Эбола, но потом оказалось, что он прекрасно лечит от других опасных коронавирусов. Его испытывали и против Covid-19, но, как поначалу считали, неудачно.

Испытания в апреле показали, что препарат не уменьшал присутствие патогена в крови больных. О провале ремдесивира на испытаниях стало известно после случайной публикации документа Всемирной организации здравоохранения.

Сначала вакцина, уроки – потом

Известный скандальными заявлениями президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что школы в стране будут закрыты, пока вакцина от Covid-19 не появится в широком доступе.

«Я не дам открыться школам, где ученики будут находиться рядом друг с другом. Пока я не уверен, что они будут в полной безопасности, говорить об открытии классов бесполезно», - заявил Дутерте в телеобращении во вторник.

На Филиппинах около 25 миллионов детей младшего и среднего возраста не обучаются с марта. Ранее планировалось, что они пойдут в школу в августе.

Однако Дутерте считает, что опасность слишком велика. «Для меня первый приоритет - это вакцина. Если она появится, тогда хорошо, - заявил он. - Но если никто не сможет выпуститься из школы, так тому и быть».

Недавно Дутерте пообещал «отправлять в могилу» тех, кто создает проблемы во время пандемии коронавируса.

Дания открыла границы для влюбленных

Дания первой из скандинавских стран открыла границы страны, но только для партнеров, жен и любовников своих граждан.

Еще с понедельника в Данию можно въезжать гражданам Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Германии, но только если они могут доказать, что состоят в романтической связи и карантин разлучил их с партнерами.

На первых порах на границе нужно будет показать фотографии, текстовые сообщения или другие свидетельства любовной связи, а также предоставить все данные - свои и партнера.

Эти нормы будут ослаблены в ближайшие дни, говорит министр юстиции Дании Ник Хеккеруп. В дальнейшем можно будет показать письмо, подписанное приезжим и его партнером.

Вспышка Covid-19 на Белорусской АЭС

Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом, заявил в видеообращении во вторник глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Еще в апреле на Белорусской АЭС вирус заподозрили у 15 россиян, но тесты дали отрицательный результат.

Белорусская АЭС - строящаяся атомная электростанция, которая находится неподалеку от границы Беларуси с Литвой. Строительством занимается компания «Атомстройэкспорт» - подразделение «Росатома».

По словам Лихачева, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и «предприятий в контуре «Росатома».

«Вроде бы все было организовано правильно… Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни», - сказал Лихачев.

Он назвал это происшествие серьезным уроком для всех отраслевых предприятий.