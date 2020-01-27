Коронавирус: Минздрав усилил контроль качества товаров на границе с Китаем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК усилили контроль за товарамми на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Санитарно-эпидемиологический контроль усилен в пунктах пропуска на границе с Китаем. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за вспышки коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань. Для профилактики нераспространения вируса, жителям страны рекомендовано временно воздержаться от поездок в Китай», - написала пресс-служба Минздрава в Facebook.
Согласно информации, в пунктах пропуска «Алтынколь ЖД», «Нур Жолы», «МЦПС Хоргос», а также в поездах Урумчи – Алматы проводятся профилактические мероприятия. Напомним, МЦПС Хоргос закрыт до 2 февраля 2020 года. Закрытие пропускных пунктов связано с празднованием китайского Нового года.
«Вместе с тем в аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из Китайской Народной Республики», - добавили в ведомстве.
На сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР осмотрено 19704 человек:
- в международных аэропортах г. Алматы и Нур-Султан 17043 человек (15992 пассажира и 1051 членов экипажа);
- на железнодорожном вокзале 161 человек (33 пассажира и 128 человек состава бригад);
Граждане с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из Китая НЕ выявлены.
-Стоит отметить, что подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.
-Местными органами управления здравоохранения обеспечена готовность инфекционных стационаров к поступлению пациентов, развёртыванию дополнительных коек в других стационарах. Также проведена теоретическая и практическая подготовка медицинских работников.
-Организован call-центр 1406 (на базе Фонда социального медицинского страхования), + 7 (7172) 76-80-43, куда граждане могут позвонить и в круглосуточном режиме и узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.
«Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК», - заключили в Минздраве.
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