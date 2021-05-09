Коронавирус: Мангистауская область перешла в «зеленую» зону, Шымкент – в «желтую»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 мая, Мангистауская область находилась в «желтой» зоне, а Шымкент – в «красной» зоне.



