Коронавирус: Кызылординская область и Шымкент перешли в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемситуации в Казахстане на 5 мая, Кызылординская область и город Шымкент входили в «красную» зону по распространению КВИ.



