Коронавирус: крупная вспышка в Германии, рекордный суточный показатель заболевших в Индии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Глава МИД Британии обвинил Россию, Китай и Иран в использовании пандемии в своих целях, новая вспышка инфекции в Австралии, Индии, Пакистане и других странах, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон обсуждают условия британского карантина. Обо всем этом сообщается в обзоре bbc.com, передает МИА «Казинформ».

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире насчитывается 8,4 млн заболевших коронавирусом, более 450 тысяч умерли.

Эпицентром распространения инфекции в настоящий момент остается Латинская Америка, в ряде стран наблюдаются признаки второй волны эпидемии.

Ситуация в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию, Китай и Иран в использовании ситуации с пандемией для продвижения своих интересов.

Россия, по мнению Рааба, занимается систематическим распространением дезинформации и пропаганды в вопросах охраны здоровья через интернет-платформы и другими способами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения абсурдными. По его словам, с начала эпидемии Россия всеми силами стремилась к сотрудничеству со всем миром в борьбе с вирусом.

В то же время ученые из лондонского Королевского колледжа опубликовали работу, в которой утверждают, что социальные сети и другие платформы, такие как Facebook и YouTube, могут представлять угрозу общественному здоровью, поскольку способствуют распространению конспирологических теорий относительно природы и распространения коронавируса.

В результате многие пользователи начинают считать соблюдение правил карантина глупостью и нарушают распоряжения властей. В ходе исследований, проведенных в марте-апреле этого года, ученые выяснили, что многие пользователи интернета в Британии склонны верить теориям заговора, что Covid-19 был якобы намеренно выпущен из лаборатории или является следствием излучения от 5G-сетей.

Google и Apple помогут отследить контакты

Британское правительство в четверг отказалось от собственного приложения для отслеживания контактов заразившихся Covid-19 и вместо этого будет работать совместно с американскими компаниями Apple и Google, которые доминируют на рынке мобильных телефонов.

Собственное приложение Национальной службы здравоохранения должны были запустить еще в мае, но тестировавшие его пользователи постоянно жаловались, что оно неправильно работает на iPhone.

Национальная система здравоохранения передала все наработки партнерскому предприятию Google и Apple, и в четверг правительство объявило, что на территории Британии будет применяться система, представленная двумя корпорациями в конце мая.

Глава британской программы отслеживания контактов Дайдо Хардинг в четверг подчеркнула, что наличие собственного приложения не столь важно для работы всей системы.

Чарльз потерял обоняние

Наследник британского престола принц Чарльз признался во время недавней встречи с медиками в одной из больниц, что после перенесенного коронавируса к нему до сих пор не вернулись обоняние и вкусовые ощущения. Потеря этих двух чувств является одним из симптомов Covid-19.

Общаясь с сотрудниками больницы, Чарльз поделился собственным опытом преодоления болезни. Коронавирус у 71-летнего принца был диагностирован в марте, в самом начале распространения эпидемии в Британии. Он жаловался на симптомы средней тяжести, но не был госпитализирован, а самоизолировался в одном из своих поместий.

«Он рассказал о том, как терял чувство вкуса и обоняния, и что ему кажется, что они так и не вернулись», - сказал журналистам один из сотрудников больницы.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Лондон. Среди прочего он обсудит с премьер-министром Борисом Джонсоном британские правила двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну. Речь пойдет о возможности создать особые коридоры для граждан стран с низким индексом распространения инфекции, включая Францию.

Пока от карантина освобождены только прибывающие из Ирландии и с британских островов. Британское правительство попало под шквал критики со стороны туристической индустрии за то, что карантин введен как раз в то время, когда Европа начала выходить из локдауна и открывать границы.

Британия остается самой пострадавшей от эпидемии страной в Европе. По данным Университета Джонса Хопкинса, здесь заболели более 300 тыс. человек (пятое место в мире) и умерли 42,3 тыс. (третье место в мире).

Что еще происходит в Европе?

В Германии тысячи людей отправлены в карантин после вспышки коронавируса на скотобойне в Гютерсло на северо-западе страны. Из тысячи с лишним работников, которые уже прошли тестирование на Covid-19, диагноз подтвердился у 650 человек. Еще несколько тысяч человек ждут очереди на проверку.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти Евросоюза как можно скорее согласовать долгосрочный бюджет и начать выделение средств на восстановление более слабых европейских экономик. Выступая в немецком парламенте, она сказала, что Европе необходима солидарность, чтобы преодолеть глубокий экономический кризис, причиной которого стала пандемия коронавируса.

По ее словам, пандемия наглядно показала, насколько все еще хрупок проект под названием Евросоюз. С 1 июля Германия шесть месяцев будет президентствовать в Евросоюзе.

По данным Росздравнадзора, в России от коронавируса умерли 489 медиков, заразившихся на рабочем посту. Это огромный скачок по сравнению со статистикой за май, которая показывала, что на тот момент от Covid-19 умер 101 медработник.

Россия занимает третье место в мире по числу заразившихся - 561 тысяча человек, включая 7790 случаев, выявленных за последние сутки.

Власти Испании объявили, что известные на весь мир ночные клубы Ибицы и других островов Балеарского архипелага в этом году не откроются, а, возможно, не начнут работать вплоть до появления вакцины от Covid-19. В сезон на испанские острова съезжаются десятки тысяч музыкантов, диджеев и любителей клубной музыки. Многие ночные клубы работают круглые сутки. Это обширная индустрия, обеспечивающая работой не только местное население, но и сезонным доходом многих граждан Евросоюза.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении 4,2 млрд евро на спасение туристической индустрии страны. Среди прочего деньги будут потрачены на рекламу испанских курортов, обеспечение санитарных норм, налоговые скидки для авиакомпаний. Туризм составляет 12% экономики Испании.

С 1 июля прибывающие в страну не должны будут проходить 14-дневный карантин.

Новые вспышки в мире

В Пакистане в ряде городов провинции Пенджаб введен выборочный карантин. Численность населения провинции превышает 100 млн человек. В последние недели в некоторых районах, в частности, в административном центре Лахор, статистика заболеваемости коронавирусом пошла резко вверх.

Всего в Пенджабе зарегистрировано почти 60 тыс. случаев заражения. Полиция охраняет границы территорий, где введен локдаун. Открыты только продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт не работает, также запрещено перемещаться на личных автомобилях. По решению пакистанских властей карантин в стране будет вводится там, где число новых случаев достигнет 300.

В Индии зафиксирован рекордный суточный показатель заболевших - 12 881 человек. В Дели инфекция выявлена у министра здравоохранения, ранее он жаловался на затрудненное дыхание и повышенную температуру. Тысячи человек заболели в финансовой столице страны Мумбаи. Однако, несмотря на негативную динамику, Индия продолжает ослаблять карантин из экономических соображений. Страна занимает четвертое место в мире по числу заболевших - почти 367 тыс. человек, более 12 тысяч инфицированных умерли.

Китай сообщает о 28 новых случаях Covid-19, 21 из них - в Пекине. Новая вспышка заболевания произошла в столице на прошлой неделе, эпицентром стал крупнейший в городе продовольственный рынок. До этого на протяжении 57 дней в городе не фиксировалось ни одного нового случая заболевания. Сейчас без малого 30 районов Пекина закрыты на карантин. Санитарные службы дезинфицируют гордские улицы.

Новые случаи также выявлены в Австралии. Во втором по населенности штате Виктория за два дня заболели 18 человек. По словам врачей, заражение происходит внутри местных сообществ, а не от иностранных туристов, как это было несколько дней назад в Новой Зеландии.

Ситуация в Виктории вызывает опасения властей соседнего штата Новый Южный Уэльс, где уже несколько недель не было ни одного случая заболевания. Индекс заражаемости Covid-19 в Австралии с апреля держится ниже 0,5. До недавнего времени в стране насчитывалось около 500 заболевших, большинство из которых находятся в карантине после возвращения из-за рубежа.

Латинская Америка остается эпицентром Covid-19

Вождь амазонского племени Каяпо, проживающего на востоке Бразилии, умер от коронавируса. 65-летний Паулиньо Пайкан был известен как один из самых ярых защитников джунглей Амазонки. Мировой общественности он стал известен в 1980-х годах, когда начал борьбу против строительства третьей в мире по величине ГЭС в долине Бело Монте.

В 1998 году он был признан виновным в изнасиловании 18-летней девушки, а его жена - в причастности к преступлению. Его сторонники заявляли, что дело сфабриковано с целью разрушить репутацию вождя.

Перу обошел Италию по числу заболевших Covid-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных там составило почти 241 тыс. Перу - вторая после Бразилии страна Латинской Америки, наиболее пострадавшая от эпидемии. Однако по числу умерших Перу значительно отстает от бразильских показателей - 7,2 тыс. и более 45 тыс. человек соответственно.

Кроме того, ежедневное число новых случаев заражения в стране начало снижаться. За последние сутки в Перу выявили 3700 новых заболевших, это вполовину меньше суточных показателей конца мая. Власти страны продлили режим строгого локдауна до 30 июня.

В Чили также сохраняется сложная ситуация. Страна занимает девятое место в мире и третье в Латинской Америке по числу заболевших - 220,6 тысяч человек. Более 7,2 тысяч человек умерли.

В настоящий момент Латинская Америка является главным эпицентром распространения коронавируса в мире.