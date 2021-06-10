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    09:25, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, согласно мирового рейтинга из 221-ой страны, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105-м месте, по показателю летальности - на 111-м месте.

    «Республика Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне. В «красной» зоне остается город Нур-Султан, в «желтой» зоне находятся шесть регионов: город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области. В «зеленой» зоне находятся 10 регионов», - сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Правительства.

    Отметим, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 174 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 350 тысяч случаев. Умерло более 3,7 млн. человек, показатель летальности составил – 2,1 %.

    Ранее министр сообщил, что с начала мая заболеваемость коронвирусом по Казахстану снизилась в 2,1 раза.



    Теги:
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