Коронавирус: Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, согласно мирового рейтинга из 221-ой страны, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105-м месте, по показателю летальности - на 111-м месте.

«Республика Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне. В «красной» зоне остается город Нур-Султан, в «желтой» зоне находятся шесть регионов: город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области. В «зеленой» зоне находятся 10 регионов», - сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Правительства.

Отметим, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 174 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 350 тысяч случаев. Умерло более 3,7 млн. человек, показатель летальности составил – 2,1 %.

Ранее министр сообщил, что с начала мая заболеваемость коронвирусом по Казахстану снизилась в 2,1 раза.



