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    Коронавирус: карантин в Израиле, новые ограничения в странах ЕС

    19 Сентября 2020, 04:44

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В европейских странах ежедневно растет число случаев заражения коронавирусом. Правительства продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В Испании , где за время пандемии заразились по меньшей мере 640 тысяч человек, фиксируют локальные вспышки COVID-19. Власти автономного сообщества Мадрид вводят ограничения на передвижение людей в 37 зонах. Это затронет 13% населения региона.

    «Жителям названных зон будет запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости: медицинские консультации, контрактные обязательства, связанные с работой или учебой, забота о пожилых родственниках. Передвигаться в самих этих районах возможно, однако собираться в частном порядке можно будет группой не более чем шесть человек. Работа парков и садов приостанавливается до последующих распоряжений», - сообщил Исабель Диас Аюсо, глава правительства автономного сообщества Мадрид.

    Во Франции число инфицированных коранавирусом за сутки составило 13 215 - рекордный показатель с момента отмены карантина. За последние двадцать четыре часа от COVID-19 скончались 123 больных. В основном сейчас заражаются молодые люди. Но растет и число инфицированных старше 75 лет.

    В Португалии, как сообщил премьер Антониу Кошта, ежедневно растет число заболевших. Если тенденция сохранится, на следующей неделе, по словам главы кабинета, в стране будет до тысячи новых случаев инфицирования в день. Кошта призвал сограждан соблюдать санитарные правила.

    В Израиле всего за несколько часов до Рош ха-Шана (еврейского Нового года) начался уже второй за последние месяцы строгий карантин. Он продлится три недели. Израиль, отмечают местные СМИ, стал первой страной, повторно вводящей карантин в период пандемии нового коронавируса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Испания Франция
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