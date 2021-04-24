Коронавирус: какие регионы Казахстана - в «красной» зоне

10:06, 24 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус: какие регионы Казахстана - в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 апреля, в «красной» зоне находятся десять регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области