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Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
20 Мая 2021 09:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 мая, восемь регионов страны находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.
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