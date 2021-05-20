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Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

20 Мая 2021 09:40
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Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 мая, восемь регионов страны находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Так, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.
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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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