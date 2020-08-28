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    Коронавирус: как начнут учебный год страны Европы

    28 Августа 2020, 07:45

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В Испании учащиеся старше шести лет будут посещать занятия в масках. Данная мера вводится во всех автономных сообществах страны для борьбы с распространением коронавируса в рамках нового централизованного подхода, согласованного в четверг между Мадридом и региональными властями. За последние сутки в Испании выявлено около 7 300 новых случаев инфицирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Учебный год во Франции начнется вовремя, но старшеклассников обяжут носить маски. Режим затронет школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Ситуация с распространением коронавируса в стране заметно ухудшилась. За последние сутки медицинские службы выявили более 6 000 новых случаев инфицирования. Уже одна пятая часть департаментов переведена в так называемую «красную зону» распространения Covid-19. Власти Парижа приняли решение об обязательном ношении защитных масок на всей территории города.

    Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил: «Эпидемия набирает темпы, поэтому мы должны вмешаться, вернее продолжить оказывать широкомасштабное противодействие. Во Франции и других странах, несомненно, этим летом события развиваются по сценарию, который ученые не смоделировали либо не предвидели».

    В Германии большинство школ уже открылись. В Берлине в 41 из более чем 820 школ обнаружены случаи заражения. А по всей стране тысячи учеников помещены на карантин после того, как семейные праздники стали очагом распространения инфекции. Федеральное правительство и региональные власти договорились о введении минимального штрафа в 50 евро за отсутствие защитной маски. За последние сутки в Германии заразились 1 507 человек.

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    Образование Евросоюз
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