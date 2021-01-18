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    Коронавирус: Как изменились правила для временно пребывающих в Казахстан иностранцев

    18 Января 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане принято решение, позволяющее легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в РК. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы Сабыржан Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство внутренних дел РК на постоянной основе проводит мониторинг миграционной ситуации. В связи с этим, главным поручением стало контролирование соблюдения иностранцами законодательства Казахстана и их своевременного выезда по окончанию срока их пребывания. Вместе с тем, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в жизни и планы пребывающих в Казахстан иностранцев. Отсутствие прямого транспортного сообщения, закрытие границ для транзитного проезда, повышение цен на авиабилеты - не дают возможность большинству законопослушных иностранцев выехать из страны в установленные сроки. Учитывая сложившуюся ситуацию на территории РК, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение, которое позволяет легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в страну и не допустить нарушения законодательства РК», - сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы.

    По словам Сабыржана Сейтжанова, основной акцент сделан на иностранцев, прибывших на воссоединение с семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантов. Также он рассказал о категориях иностранцев, на которых распространяется принятое решение и целях их пребывания.

    Разрешен выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз Республики Казахстан, разрешений на временное пребывание в Республике Казахстан истекли или истекают до 5 июня 2021 года без привлечения к административной ответственности.

    Также приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа-, авто- и железнодорожного сообщения, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и разрешенного транзитного проезда.

    «До 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания (визы, разрешения на временное проживание) иностранцам имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. Виза, разрешение на временное проживание выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства. Второе - находящимся на территории Республики Казахстан с целью воссоединения семьи и не имеющим возможности представить документы из страны гражданства. Виза выдаются без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства», - пояснил спикер.

    Третье - обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту осуществляется без учета требований пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «О миграции населения» (Максимальный срок непрерывного временного проживания трудового иммигранта в Республике Казахстан не может превышать двенадцать месяцев).

    «В этой связи, иностранным гражданам, находящимся в Республике Казахстан, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах. То есть, встать на учет в миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и так далее. Предупреждаем, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правовой статус в период с 1 января по 5 июня 2021 года, будут привлекаться к ответственности», - обратился к иностранцам, временно пребывающим в страну, заместитель председателя Комитета миграционной службы Сабыржан Сейтжанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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