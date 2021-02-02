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    10:02, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: к работе по проведению статистического исследования заболеваемостью приступил Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан совместно со Всемирной организацией здравоохранения реализуют проект по проведению статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним данное поручение на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    «Для обеспечения проведения статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID 19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся, министерством на базе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга реализуется проект в рамках соглашения между Минзравом и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация статистических данных на основании результатов исследования», - рассказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Он также добавил, что в рамках поручения Президента, для всестороннего обсуждения предложений известных казахстанских врачей будет организована встреча с участием руководства, представителей министерства и экспертов. Затем их кандидатуры будут направлены для включения в состав группы по определению национальных проектов в сфере здравоохранения.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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