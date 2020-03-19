Коронавирус: Италия зарегистрировала 475 жертв коронавируса за сутки

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В среду глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране от коронавируса умерло 2978 человек. Так, за сутки в стране было зарегистрировано 475 новых смертельных случаев от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Как известно, во вторник рост жертв коронавируса в Италии составил 345 человек.

Боррелли также сообщил, что в стране 4025 человек излечились от вируса COVID-19. Этот показатель на 1084, или 37%, больше, чем во вторник.

По его словам, в Италии в настоящее время коронавирусом заражено 28 710 человек. Таким образом, общее количество зараженных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 35 713 человек.

Напомним, в начале марта Италия ввела чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, включающие ограничения на поездки и запрет на массовые мероприятия, на территории всей страны. Школы и университеты остаются закрытыми до 3 апреля.