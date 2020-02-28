Коронавирус: Италия сообщает о 17 смертельных случаях, 650 инфицированных

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В Италии от коронавируса умерли 17 человек. Около 650 человек заразились смертельным вирусом и 45 выздоровели. Об этом заявил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

В Ломбардии, наиболее пострадавшем от вируса регионе, было заражено 403 человека, 40 из которых выписались из больницы после выздоровления и 14 умерли. В Венето 11 заразившихся и двое погибших; в Эмилии-Романье 97 инфицированных и один погибший; в Лигурии 19 заразившихся, на Сицилии четыре инфицированных человека и двое выздоровевших; по три в Лацио (все три выздоровели) , Кампании и Марке ; два инфицированных в Тоскане и Пьемонте и по одному в Альто-Адидже, Абруццо и Апулии.

Из 248 госпитализированных с характерными вирусу симптомами 56 находятся в реанимации. 284 человека находятся на домашнем карантине.