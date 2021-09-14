Коронавирус и дети - что нужно знать родителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи отмечают резкое увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей. Как протекает болезнь у детей, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заведующая отделением педиатрии городской поликлиники №36 Молдир Досжан.

По словам врача, на сегодняшний день наблюдается пятикратное увеличение количества детей, зараженных коронавирусом.

«Мы сравнили данные за март - июнь прошлого года и январь - июнь этого года и увидели, насколько выросла заболеваемость. Если в прошлом году в основном болели дети от 5 до 12 лет, и это было около 40 процентов детей, то мы сегодня видим, что заражаются дети от 0 до 18 лет. И это распределение идет весьма равномерно, что говорит о том, что это семейный очаг. Причиной этого, безусловно, является несоблюдение противоэпидемических мероприятий, ведь трех-четырехмесячный ребенок по магазинам не ходит, он там заразиться не может. Это, в первую очередь, родители и родственники. Продолжаются семейные мероприятия, не соблюдаются принципы противоэпидемических мероприятий», - рассказала спикер.

Медики видят причины распространения коронавируса у детей в недостаточной осведомленности среди родителей и в снижении темпов вакцинации населения.

«Очень малое количество привитого населения, вирус имеет свойство мутировать, и на сегодняшний день есть уже несколько разновидностей. Последние штаммы очень быстро распространяются. Европейские ученые сравнивают их с ветряной оспой по заражаемости. Поэтому на сегодняшний день мы имеем рост заболеваемости среди детей. И если в прошлом году коронавирус протекал тяжело в основном у лиц старшего возраста, старше 60 лет, с хроническими сопутствующими заболеваниями, то на сегодняшний день уязвимыми стали и молодые люди, и дети. Болеют дети от 0 до 18 лет», - уточнила Молдир Досжан.

По ее словам, изменилась клиническая картина заболевания. Количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. Выросло в 10 раз число случаев со средней степенью тяжести.

«Если раньше 14 процентов детей к нам поступали с жалобами на кашель, который через некоторое время проходил, небольшое количество детей было с жалобами на боли в животе, диарейный синдром, то на сегодняшний день присоединилась дыхательная недостаточность. Также появились дети с вовлеченной в процесс центральной нервной системой (ЦНС). Это весьма опасно! Если в прошлом году мы относились к этому беспечно, говорили: «да ничего страшного, все равно у детей он протекает легко», то на сегодняшний день мы констатируем факт, что у детей болезнь тоже протекает тяжело, то есть поменялся патогенез вируса. И он реализует свой инфекционный фактор в виде токсинемии, то есть синдрома интоксикации. Большинство детей поступают с высокой температурой, с выраженной головной болью, с дыхательной недостаточностью, одышкой, болями в животе, с рвотой, болями в мышцах, слабостью. У кого-то некоторые симптомы превалируют, у некоторых в комплексе эти симптомы встречаются», - сказала спикер.

Врач уточнила, что особенно тяжело детям, которые имеют хронические заболевания.

«Сложно приходится тем, у кого врожденные пороки развития, детям с онкогематологическими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями. У них заболевание будет протекать гораздо тяжелее, чем у здоровых детей. Также особое внимание нужно уделять детям с белково-энергетической недостаточностью, с ожирением или с низкой массой тела», - отметила врач.

Молдир Досжан также объяснила, как вести себя, если ситуация коснулась вас.

«У нас в стране разработан клинический протокол для лечения детей с КВИ, и все действия должны выполняться согласно ему. Но другое дело, что не все родители знакомы с этим протоколом. Если ваш ребенок заболел, не следует бежать сразу в поликлинику. Вам достаточно созвониться со своим участковым врачом, с медсестрой, как можно полнее собрать историю: когда началось заболевание, кто в семье болел, был ли контакт, и все это изложить медицинским работникам поликлиники. Потому что у вас может оказаться простая ОРВИ, а, находясь в поликлинике, можно заразиться коронавирусом. Поэтому вы должны обязательно поддерживать связь с участковым врачом или с участковой медсестрой. На основе ваших показателей медработники заполнят специальный чек-лист, он как светофор прокрашен: желтым, красным и зеленым. Если все перечисляющиеся симптомы в чек-листе находятся в зеленой строке, это говорит о том, что у вас заболевание протекает бессимптомно или легко, и это не тревожно. В желтом секторе уже перечисляются те симптомы, которые говорят о том, что есть клиника и вам следует насторожиться. Если же все симптомы соответствуют красному сектору, это уже тревога. Заполняя эти специальные чек-листы, вы можете четко сконцентрироваться, скоординировать свои действия с врачом и принять правильные меры», - объяснила М. Досжан.

Кроме того, врач дала рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для родителей школьников.

«Есть несколько «золотых правил» противоэпидемических мероприятий. Для того чтобы уберечься от КВИ, они остаются актуальными по сегодняшний день. Даже при организации учебного процесса офлайн мы должны соблюдать все правила дистанцирования. Это обусловлено вирусной спецификой. Ношение масок в людных местах: когда мы разговариваем, мы выделяем огромное количество мельчайших капель слюны, и от нее могут нас спасти только защитные маски. Поэтому ношение масок является обязательным условием. Вирус распространяется со слюной. Мытье рук мылом и обработка дезинфицирующими средствами - обязательное условие. Не трогать глаза, нос и слизистые полости рта руками, если они грязные. Вот просто надо детей приучать этому. Единственный способ борьбы с вирусами - это вакцинация, и мир это доказал. Чтобы выжить, нам необходимо прививаться. Не надо бояться», - заключила Молдир Досжан.