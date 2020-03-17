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    Коронавирус: Государственная стипендия будет выплачиваться по графику

    17 Марта 2020, 14:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова пояснила вопрос выплаты государственной стипендии в период дистанционного обучения студентов колледжей и вузов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внесены изменения в график учебного процесса о переносе практики на более поздний срок. Колледжи обеспечены силлабусами, учебными программами, имеют доступ к учебно-методическому комплексу. Имеется возможность подать лекции через онлайн эфиры, конференция Skype в онлайн режиме. Также сообщаем, что государственная стипендия будет выплачиваться по графику. Педагоги колледжей работают удаленно, администрация - в штатном режиме», - рассказала Шолпан Кадырова.

    В городе Нур-Султане всего 35 организаций технического и профессионального образования, в том числе 12 государственных и 23 частных. С 16 марта все колледжи перешли на дистанционное обучение. Во всех колледжах, студенческих общежитиях, хостелах установлены санитайзеры, запасы дезинфицирующих средств имеются в полном объеме.

    «9172 студента, приехавшие из других регионов, отправились в свои родные края по месту проживания. 4157 студентам перечислены денежные средства в виде компенсации за питание. 229 студентов, которые относятся к группе лиц с особыми образовательными потребностями, получают задания через Platonus, другие образовательные порталы, электронную почту. Те, кто не имеет доступа к интернету, обеспечиваются учебниками, лекционными материалами и заданиями», - добавила руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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