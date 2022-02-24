Коронавирус: город Алматы перешел в «желтую» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.
В «желтой» зоне: г. Алматы, Костанайская, Павлодарская области.
В «зеленой» зоне: г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля, город Алматы находился в «красной» зоне по степени распространения коронавируса в РК.
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