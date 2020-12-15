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    Коронавирус: Германия рассчитывает на сертификацию вакцины ещё до Рождества

    15 Декабря 2020, 20:49

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия рассчитывает на сертификацию вакцины Pfizer/BioNTech в Евросоюзе ещё до Рождества — с таким заявлением выступил глава минздрава страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Председательствующая в ЕС Германия оказывает существенное давление на регулятора — Европейское агентство медицинских средств — чтобы как можно скорее начать вакцинацию, на фоне резко растущего числа заразившихся и умерших почти во всех государствах Европы.

    В самой Германии накануне ввели суровые карантинные меры, которые продлятся минимум до середины января.

    «Х орошая новость в том, что вакцина может быть сертифицирована уже 23-го декабря. Если, конечно, это позволит результата обработки данных, которая сейчас идёт. Оптимистичный прогноз именно в том, что к 23-му всё уже будет готово. Это стало бы хорошей новостью для всего Евросоюза «, - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан .

    В Германии, как и в некоторых других государствах ЕС, уже возводят центры вакцинации и отрабатывают логистические вопросы доставки, хранения и распределения антивирусных препаратов. Однако единственной страной Европы — и первой среди стран Запада вообще, которая уже сертифицировала вакцину и начала масштабные прививки, — стала покидающая ЕС Великобритания.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Германия
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