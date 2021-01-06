Коронавирус: Европа в новом карантине, в России миллион привитых вакциной от КВИ

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Британии за сутки выявили более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Германии продлевают карантинные меры еще на три недели. Франция пытается ускорить низкие темпы вакцинации. В Японии заболел знаменитый сумоист, а российские власти рапортуют о вакцинации более миллиона человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

В Англии более 60 тысяч заразившихся за сутки

В Великобритании впервые с начала пандемии выявили 60,9 тысяч случаев заболевания коронавирусом в день. По словам главного медицинского советника британского правительства Криса Уитти, каждый 50-й человек в Англии болеет коронавирусной инфекцией (2% населения).

Со вторника в стране действует новый полноценный локдаун: рестораны, бары, магазины не первой необходимости закрыты, выходить из дома можно для занятия спортом, для похода в магазин или для оказания или получения первой помощи.

Как сообщил в первый день общенационального локдауна премьер Борис Джонсон, привились новой вакциной в Британии 1,3 миллиона человек.

Британские власти в этом году решили отменить итоговые экзамены для английских старшеклассников. Нынешний карантин предполагает закрытие всех школ, по крайней мере, до середины февраля.

Германия продлила карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении общенационального локдауна до конца января и введении новых, более жестких мер с целью остановить распространение инфекции.

Новые правила впервые ограничивают передвижение для жителей всех районов, оказавшихся в зоне особого риска. Лимит на поездки в радиусе 15 км введен на 7 дней в городах и округах, где число новых случаев Covid-19 превышает 200 на 100 тысяч жителей.

Жителям каждого отдельного домовладения теперь разрешено принимать не более одного человека - это более строгое правило, чем во время весеннего локдауна. Магазины и рестораны, а также школы будут оставаться закрытыми до конца января, учеников переводят на дистанционное обучение.

Низкий темп вакцинации во Франции

Во Франции вакцинация протекает намного медленнее, чем в соседних странах. В выходные привитых там было около 500, несмотря на то, что в страна получила 500 тысяч доз вакцины Pfizer на неделю.

В понедельник к этой цифре добавились 2000 человек, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, пообещав, что правительство сделает все, чтобы серьезно ускориться и догнать соседей в ближайшие дни.

В Германии уже вакцинировано около 270 тысяч человек, в Великобритании - более миллиона. Франция начала вакцинацию с домов престарелых, но ее замедляли бюрократические процедуры и проблемы с холодильным оборудованием.

Россия: более миллиона вакцинированных

В России вакциной «Спутник V» привили уже более миллиона россиян. Прививочные кабинеты снова начали работу с 4 января.

В России за последние сутки выявили 24 246 заболевших коронавирусом. Последний раз такое число заболевших в сутки было в конце ноября. Весь декабрь оно держалось на уровне 26-28 тысяч ежедневно. За сутки в стране выздоровело 22 632 человека, 518 человек умерло. С начала эпидемии умерло 59 506 человек.

В Москве уже пятый день подряд выздоровевших выявлено больше, чем заболевших. За последние сутки в столице 4842 новых случая заболевания, а выздоровели 6752 человека.

Япония: заболел чемпион сумо

В Японии коронавирус выявили у ветерана высшей лиги сумо Хакухо Се.

Он должен был принять участие в новогоднем турнире, который начинается в Токио в воскресенье, но обратился за тестом после потери вкусовых ощущений, сообщила Японская ассоциация сумо.

За свою карьеру знаменитый борец монгольского происхождения выиграл 44 турнира в высшей лиге сумо и поставил ряд других рекордов в спорте.

В Японии за все время пандемии было зарегистрировано около 250 тысяч случаев заражения коронавирусом и 3500 смертей от него, что относительно немного по сравнению с Великобританией, США и Россией.

Власти страны, однако, опасаются, что недавний всплеск новых случаев несет намного более серьезную угрозу для Японии и рассматривают введение чрезвычайного положения в Токио и его окрестностях.

Третья волна коронавируса в стране может снова поставить под сомнение проведение Олимпиады, перенесенной на лето 2021-го.