Коронавирус: Европа принимает жёсткие меры

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – По данным гражданской обороны, в Италии число погибших от коронавируса достигло 2158, что на 349 человек больше, чем в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

По последним данным, в стране COVID-19 инфицировано 23 073 человека, выздоровело 2749 человек. Самым пострадавшим регионом остается Ломбардия и ее столица Милан. Ситуация в местном здравоохранении вызывает серьёзную обеспокоенность не только итальянских властей, но и всей Европы.

В понедельник вечером Президент Франции Эммануэль Макрон выступил по телевидению с обращением к гражданам своей страны, передает BBC. Он сказал своим соотечественникам, «мы находимся в состоянии войны ... войны за здоровье». Он также сообщил, что границы будут закрыты по согласованию с другими странами Евросоюза. Все второстепенные передвижения будут запрещены с полудня вторника сроком на 15 дней, жители страны должны оставаться дома. Нарушители правил будут наказаны.

В Германии большинство непродуктовых магазинов и заведений были закрыты.

Канцлер Ангела Меркель также запретила проводить религиозные службы, гражданам рекомендовано отменить любые внутренние или зарубежные праздничные поездки. Школы по всей стране уже закрыты.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон не объявил об обязательных ограничениях, но призвал людей избегать посещение пабов и клубов, а также воздерживаться от несущественных поездок или контактов с другими людьми.



