Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Коронавирус: Европа принимает жёсткие меры

    17 Марта 2020, 10:40

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – По данным гражданской обороны, в Италии число погибших от коронавируса достигло 2158, что на 349 человек больше, чем в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    По последним данным, в стране COVID-19 инфицировано 23 073 человека, выздоровело 2749 человек. Самым пострадавшим регионом остается Ломбардия и ее столица Милан. Ситуация в местном здравоохранении вызывает серьёзную обеспокоенность не только итальянских властей, но и всей Европы.

    В понедельник вечером Президент Франции Эммануэль Макрон выступил по телевидению с обращением к гражданам своей страны, передает BBC. Он сказал своим соотечественникам, «мы находимся в состоянии войны ... войны за здоровье». Он также сообщил, что границы будут закрыты по согласованию с другими странами Евросоюза. Все второстепенные передвижения будут запрещены с полудня вторника сроком на 15 дней, жители страны должны оставаться дома. Нарушители правил будут наказаны.

    В Германии большинство непродуктовых магазинов и заведений были закрыты.

    Канцлер Ангела Меркель также запретила проводить религиозные службы, гражданам рекомендовано отменить любые внутренние или зарубежные праздничные поездки. Школы по всей стране уже закрыты.

    В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон не объявил об обязательных ограничениях, но призвал людей избегать посещение пабов и клубов, а также воздерживаться от несущественных поездок или контактов с другими людьми.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Евросоюз Италия Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров