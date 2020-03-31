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    Коронавирус диагностирован у кардинала-викария Рима

    31 Марта 2020, 11:42

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В понедельник подтвердился положительный результат теста на коронавирус у кардинала Анджело де Донатис, викария Папы Франциска в Римской епархии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Кардинал был госпитализирован в больницу в Риме. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники находятся на карантине.

    66-летний Де Донатис, как полагают, не встречался с Папой Франциском в последнее время.

    Отмечается, коронавирус унес жизни 11 591 человек в Италии, что составляет около трети смертей во всем мире.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия
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