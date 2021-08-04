Коронавирус диагностирован у 7519 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7519 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1351, город Алматы - 1558, город Шымкент - 502, Акмолинская область - 257, Актюбинская область - 365, Алматинская область - 315, Атырауская область - 381, Восточно-Казахстанская область - 302, Жамбылская область - 181, Западно-Казахстанская область - 163, Карагандинская область - 895, Костанайская область - 270, Кызылординская область - 198, Мангистауская область - 223, Павлодарская область - 307, Северо-Казахстанская область - 141, Туркестанская область - 110. Всего в стране выявлены 602952 заболевших.