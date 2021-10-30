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    08:00, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус диагностирован у 1607 человек за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1607 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 137,

    город Алматы - 227,

    город Шымкент - 44,

    Акмолинская область - 133,

    Актюбинская область - 35,

    Алматинская область - 103,

    Атырауская область - 22,

    Восточно-Казахстанская область - 90,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 54,

    Карагандинская область - 120,

    Костанайская область - 134,

    Кызылординская область - 39,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 221,

    Северо-Казахстанская область - 172,

    Туркестанская область - 41.

    Всего в стране выявлен 937691 заболевший.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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