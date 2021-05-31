08:00, 31 Май 2021 | GMT +6
Коронавирус диагностирован у 1405 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1405 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 172,
город Алматы - 230,
город Шымкент - 39,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 49,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 323,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 386549 заболевших.