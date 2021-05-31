Коронавирус диагностирован у 1405 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1405 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 172,

город Алматы - 230,

город Шымкент - 39,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 49,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 323,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 40,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлено 386549 заболевших.