Коронавирус диагностировали у 1896 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1896 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 281,

город Алматы - 423,

город Шымкент - 68,

Акмолинская область - 67,

Актюбинская область - 111,

Алматинская область - 197,

Атырауская область - 51,

Восточно-Казахстанская область - 140,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 70,

Карагандинская область - 172,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 140,

Северо-Казахстанская область - 108,

Туркестанская область - 43.

Всего в стране выявлен 900121 заболевший.



