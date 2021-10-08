РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус диагностировали у 1896 человек за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1896 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 281,

    город Алматы - 423,

    город Шымкент - 68,

    Акмолинская область - 67,

    Актюбинская область - 111,

    Алматинская область - 197,

    Атырауская область - 51,

    Восточно-Казахстанская область - 140,

    Жамбылская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 70,

    Карагандинская область - 172,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 39,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 140,

    Северо-Казахстанская область - 108,

    Туркестанская область - 43.

    Всего в стране выявлен 900121 заболевший.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!