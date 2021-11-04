Коронавирус: девять регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 ноября, четыре региона Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.