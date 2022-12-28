Коронавирус будет присутствовать всегда - главный санврач РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Регистрация коронавирусной инфекции будет ежегодной. Об этом заявила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус никуда не денется. Он будет присутствовать всегда. Вирус занял свое место в окружающей среде. Регистрация так же как и ОРВИ, гриппа будет ежегодной. Единственное, на протяжении трех лет непонятна еще сезонность заболевания. Если сезонность гриппа и ОРВИ отмечается в октябре-апреле, то сезонность коронавируса пока еще не определена. То есть, мы регистрируем заболеваемость в течение всего года. Если брать пример Казахстана, то у нас очередной рост всегда происходил летом, потом в конце года, в начале года - декабре-январе. Меры профилактики остаются те же самые», - сказала в ходе пресс-конференции СЦК Айжан Есмагамбетова.

Она также ответила на вопрос, есть ли какие-либо данные, что после коронавируса человек хуже переносит грипп или ОРВИ.

«Если заболевание коронавирусом протекало тяжело, с большим поражением легких, то, соответственно, восстановительный период будет тяжелый, в зависимости от того, когда произошло заболевание. Если время между коронавирусом и гриппом, ОРВИ короткое, то есть риск тяжелого течения заболевания, потому что организм еще после коронавируса не восстановился. Но в этом также есть индивидуальные особенности каждого организма: состояние его иммунной системы, наличие каких-либо сопутствующих заболеваний, также группы риска», - пояснила Айжан Есмагамбетов.

Ранее главный санитарный врач ответила, в каких случаях могут ввести ограничительные в связи с распространением коронавируса.

Сообщалось, что в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.



