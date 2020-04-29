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    Коронавирус: British Airways может сократить 12 тысяч работников

    29 Апреля 2020, 13:46

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - British Airways - одна из крупнейших авиакомпаний Европы, - возможно, будет вынуждена сократить более четверти своих сотрудников в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Компания-учредитель IAG (ICAGY) отметила во вторник в своем заявлении, что British Airways уведомляет профсоюзы о программе реструктуризации, которая затронет большинство сотрудников, и «может привести к сокращению до 12 тысяч из них», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    IAG, в состав которой входят British Airways и испанская авиакомпания Iberia, заявила, что доход компании в первом квартале снизился на 13% - до 4,6 млрд евро (5 млрд долларов США ), текущие убытки составили 535 млн евро (579 млн долларов США).

    Ожидается, что потери во втором квартале будут «значительно хуже», и «восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года займет несколько лет».

    Авиакомпания Lufthansa (DLAKY) также ранее в этом месяце объявила, что постоянно сокращает свой авиапарк и закрывает одну из своих бюджетных авиалиний.

    Компания Airbus увольняет 6 тысяч сотрудников в Европе.

    По словам Международной ассоциации воздушного транспорта, растущий финансовый кризис, с которым сталкиваются перевозчики, может привести к падению доходов в этом году на 55% или около 314 млрд долларов.

    Ранее в этом месяце British Airways отправила в отпуск 30 тысяч сотрудников с предоставлением выплаты 80% от ежемесячной заработной платы до конца мая, а правительство Великобритании выплатило первые 2500 фунтов стерлингов (3100 долларов США) в рамках программы по сохранению рабочих мест из-за пандемии коронавируса.

    По данным Международной организации воздушного транспорта, кризис в отрасли пассажирских перевозок в Европе представляет собой угрозу для 6,7 млн рабочих мест.

    В пятницу Air France-KLM (AFLYY) заявила, что после «нескольких недель обсуждений» с французским правительством и банками она получила 7 млрд евро (7,6 млрд долларов США) в виде займов на преодоление кризиса.

    Фото: reuters

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Экономика Транспорт Германия Великобритания
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