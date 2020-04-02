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    Коронавирус: британские врачи получили инструкции, кого спасать в первую очередь

    2 Апреля 2020, 16:28

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Медицинский персонал Великобритании получил инструкции, кого спасать в первую очередь при избытке пациентов с коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Guardian.

    Британская медицинская ассоциация подготовила руководство для врачей, согласно которому пожилым людям с низким шансом на выживание могут отказать в предоставлении аппарата искусственной вентиляции в пользу более молодых и более здоровых пациентов.

    В документе поясняется, что врачам придется принимать трудные решения в условиях ограниченных ресурсов интенсивной терапии для спасения жизней, когда национальная система здравоохранения будет перегружена больными.

    В первую очередь в интенсивной терапии может быть отказано пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Их перечень не указан, однако издание предполагает, что речь идет о больных с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, проблемами с почками и хронической обструктивной болезнью легких.

    В инструкции, призванной помочь 240 тысячам врачей Великобритании, которые столкнутся с тяжелыми этическими дилеммами, также говорится, что пациенты, которые работают в жизненно важных отраслях, таких как здравоохранение, коммунальные службы и телекоммуникации, будут иметь приоритет при получении мест в отделениях интенсивной терапии.

    Отметим, по официальным данным британского министерства здравоохранения и социальной защиты, на 1 апреля в Великобритании выявлены 29 474 заболевших коронавирусом, умерли 2 352 человека.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Минздрав РК Великобритания
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