Коронавирус: Британия не справляется с обработкой тестов, ситуация в Европе резко ухудшается

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - На северо-востоке Англии вводятся новые меры карантина, серьезная вспышка коронавируса в самой большой тюрьме Ливана, десятки тысяч австралийцев не могут вернуться домой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось почти 30 млн человек, умерло 941,3 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что общая статистика новых случаев Covid-19 по Европе за минувшую неделю составила 300 тысяч. Это больше, чем за любую неделю марта, когда пандемия в европейских странах только началась. Ситуация в Европе принимает очень серьезный оборот, говорят в ВОЗ.

Новые антирекорды заболеваемости отмечены в Нидерландах. Недавно страна попала в красный (неблагоприятный) список в Британии. Прибывающие оттуда должны изолироваться на 14 дней.

В Испании студенты устроили забастовку, требуя от властей более адекватных мер безопасности в школах и вузах. В частности, они требуют повысить стандарты чистоты и обеспечить средствами индивидуальной защиты преподавателей. За последние сутки в стране от коронавируса умерло 239 человек - самое большое число с июня. Статистика заражаемости также резко возросла, особенно в Мадриде.

Во Франции тоже ожидается забастовка, к которой призывают профсоюзы. Они считают недостаточными меры, предпринимаемые правительством для решения экономических проблем. По прогнозам властей, в 2020 году работы лишатся в общей сложности 800 тыс. человек. За последние сутки во Франции зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев Covid-19.

В Германии число заболевших за минувшие 24 часа - одно из самых высоких с апреля этого года.

Новые ограничения в Британии

С пятницы в ряде городов на северо-востоке Англии вводятся дополнительные меры карантина. Жители этих районов не смогут общаться с людьми, не живущими с ними под одной крышей или находящимися за пределами так называемого социального пузыря. Например, таким пузырем считается класс в школе, причем ученики разных классов одной и той же школы уже не принадлежат к одному социальному пузырю.

Также вводятся ограничения на обслуживание в кафе и ресторанах, где еду можно будет заказывать только за столом. Часы работы развлекательных заведений сокращены строго до 22:00.

Лаборатории Англии не справляются с обработкой тестов на коронавирус. В первую неделю сентября результаты лишь трети анализов были получены в течение 24 часов. При этом в последнюю неделю августа лаборатории успевали обработать две трети тестов, говорят представители Национальной системы здравоохранения (NHS) Британии.

Ранее было принято решение ограничить ежедневное число тестируемых, но все, кто проходил тест, получали результаты в течение суток. Однако лаборатории перестали справляться даже с ограниченным количеством.

В Британии существует три способа прохождения тестов, и в каждом случае время ожидания результатов заметно увеличилось. Тест можно пройти на специальных автостоянках, не выходя из машины, по записи (время ожидания выросло с 20 до 27 часов); в центрах тестирования по записи (обработка занимает в среднем 35 часов, лишь один из пяти делается за 24 часа); заказав набор по почте (ранее 19 часов, сейчас - до 26).

Что в мире?

В самой большой ливанской тюрьме, расположенной возле Бейрута, зафиксирована вспышка Covid-19. Диагноз поставлен примерно 200 заключенным. Ранее на этой неделе заключенные устроили протест, жалуясь на отсутствие необходимой медицинской помощи. В тюрьме отбывает наказание более 3000 человек, она печально известна плохими условиями содержания. Общая статистика заражаемости в целом по стране тоже растет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Ливане заболело чуть более 26 тысяч человек. Власти признаются, что экономическая ситуация в стране близка к катастрофической. В августе мощным взрывом был почти до основания уничтожен порт в Бейруте и прилегающие кварталы.

Майкл Капуто, назначенный Дональдом Трампом для координации распространения информации обо всем, что касается вакцины против Covid-19, взял больничный после противоречивых высказываний, сделанных им в минувшее воскресенье. Капуто назвал департамент здравоохранения США «отрядом сопротивления», цель которого - постоянно противостоять президенту Трампу. Кроме того, он призвал сторонников Трампа покупать оружие, предрекая, что кандидат от демократов Джо Байден откажется признать победу Трампа на предстоящих выборах.

США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших в мире - 6,6 млн и почти 197 тыс. человек соответственно. На днях Дональд Трамп заявил, что американская вакцина против коронавируса будет готова через три-четыре недели. Ученые, представляющие различные медицинские департаменты США, уверяют, что президент слишком торопится.

Около 30 тысяч австралийцев застряли в лондонском аэропорту Хитроу из-за строгих ограничений на въезд в Австралию. В настоящий момент еженедельно домой могут возвращаться не более четырех тысяч автралийцев. В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Австралии Скотт Моррисон готов поднять лимит до шести тысяч человек.

На днях Австралия заявила, что достигла оптимальных показателей заражаемости в районах, считавшихся эпицентрами пандемии, в частности, в Мельбурне и во всем штате Виктория. Уже несколько недель число новых случаев Covid-19 не превышает 50 человек в сутки. В большинстве районов Австралии власти снимают ограничения, что, однако, не распространяется на правила для въезда в страну.