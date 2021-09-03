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Коронавирус: большинство регионов РК - в «красной» зоне
3 Сентября 2021 09:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 сентября, большинство регионов республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
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