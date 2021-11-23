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    08:23, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: большинство регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 ноября большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зона: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

    В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



    Теги:
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