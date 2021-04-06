Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Коронавирус: Бишкек вошел в красную зону

    6 Апреля 2021, 12:29

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов в ходе брифинга сообщил, что Бишкек вошел в красную зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    «За сутки в столице зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19, из них 52 случая лабораторно подтверждённые, с клинико-эпидемиологическими симптомами - 25. В свою очередь, Чуйская область стала желтой зоной, оставшиеся 6 областей республики остаются зеленой зоной», - сказал он.

    Также замглавы указал, что решение о введении ограничительных мер и карантина будет решаться чрезвычайной противоэпидемической комиссией (ЧПК) на местах, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

    Справочно: Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями - это показатель R-репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу количества зараженных. И второй показатель - заболеваемость на 100 тыс. населения за последние семь дней.

    Так, больше 50 случаев на 100 тыс. населения, R больше единицы - это красная зона.

    От 25 до 50 случаев на 100 тыс. человек, R больше единицы - это желтая зона.

    Меньше 50 случаев на 100 тыс. человек, R меньше единицы - это зеленая зона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC