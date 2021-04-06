Коронавирус: Бишкек вошел в красную зону

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов в ходе брифинга сообщил, что Бишкек вошел в красную зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

«За сутки в столице зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19, из них 52 случая лабораторно подтверждённые, с клинико-эпидемиологическими симптомами - 25. В свою очередь, Чуйская область стала желтой зоной, оставшиеся 6 областей республики остаются зеленой зоной», - сказал он.

Также замглавы указал, что решение о введении ограничительных мер и карантина будет решаться чрезвычайной противоэпидемической комиссией (ЧПК) на местах, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

Справочно: Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями - это показатель R-репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу количества зараженных. И второй показатель - заболеваемость на 100 тыс. населения за последние семь дней.

Так, больше 50 случаев на 100 тыс. населения, R больше единицы - это красная зона.

От 25 до 50 случаев на 100 тыс. человек, R больше единицы - это желтая зона.

Меньше 50 случаев на 100 тыс. человек, R меньше единицы - это зеленая зона.