Коронавирус: бельгийцам рекомендовали не выходить из дома

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о новых мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 после заседания Национального совета безопасности во вторник вечером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с полудня среды до 5 апреля населению рекомендовано оставаться в своих домах. Полиция будет отвечать за строгое соблюдение такого режима.

Людям разрешается покидать свои дома, чтобы пойти в продуктовый или книжный магазин, аптеку, на почту, в банк, к врачу или заправить автомобиль.

Общественный транспорт продолжит работу, хотя жителям рекомендовано по возможности воздержаться от его использования.

Занятия спортом на свежем воздухе также разрешены. Тем не менее всем рекомендовано держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров.

В продуктовых магазинах и аптеках установлен лимит: на 10 кв. метров должно быть не более одного клиента, а максимальное время покупки не должно превышать получаса. Магазины должны быть закрыты после 22:00.

Компании и организации должны организовать дистанционную работу. Если это невозможно, то сотрудникам необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. В ином случае предусмотрены большие штрафы.

Все собрания строго запрещены. Выезд за пределы Бельгии, не являющийся обязательным, запрещен до 5 апреля.

Отметим, в Бельгии, где проживает чуть более 11 миллионов человек, коронавирус стал причиной десяти смертей, тогда как у 1243 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат.

