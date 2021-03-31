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    Коронавирус: AstraZeneca и Pfizer-BioNTech поставят вакцины в Азербайджан

    31 Марта 2021, 21:37

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Главный менеджер по коммуникациям Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Рози Гривз в ходе конференции, посвященной обсуждению доставки в Азербайджан вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщила, что поставка партии препарата в страну запланирована на апрель.

    По словам Р. Гривз, 5 апреля в Азербайджан из Кореи будет доставлено 84 тысячи доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

    «В течение приблизительно 5-6 дней вакцины будут доставлены в страну. Наряду с этим, в течение восьми недель для Азербайджана будет выделено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech», – добавила Р. Гривз.

    В целом сообщается, что до конца мая в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

    В ходе встречи азербайджанской стороной обозначены проблемы задержки доставки вакцины от коронавируса в Азербайджан посредством платформы COVAX, несмотря на выполнение страной всех обязательств по платформе и наличие необходимой инфраструктуры для процесса вакцинации. Подчеркнуто, что справедливое распределение вакцин между странами мира – важная составляющая эффективного сотрудничества в борьбе с пандемией. При этом выражена надежда, что платформа COVAX сохранит приверженность своим обязательствам перед Азербайджаном и обеспечит доставку в указанные сроки обещанной партии вакцины в страну.

    Как считает врач-инфекционист Вюсаля Нурсой, об успешности процесса вакцинации от коронавируса можно будет говорить после того, как около 70 % населения получат вторую дозу вакцины.

    По словам специалиста, в вакцинации особенно нуждаются лица, входящие в группу риска. Некоторые не вакцинируются, ссылаясь на имеющиеся у них болезни. Но граждане с хроническими заболеваниями входят в группу риска, и если они заразятся COVİD-19, то тяжелее перенесут болезнь.

    В целом в Азербайджане с 18 января до настоящего времени вакцинированы более 540 тысяч человек. Сегодня начался второй этап вакцинации работников сферы образования, согласно которому педагогический и технический состав в возрасте 50 лет и старше будет привит второй дозой вакцины.

    Тем временем эпидситуация в АР остается тревожной, которая обусловлена резким ростом темпа заражения. За последние сутки выявлено 2 237 новых случаев, скончались 29 человек. Наибольшая доля заражений коронавирусом в стране приходится на Баку - 53,7%, в Абшеронском районе составляет 12,4 %, в низменных районах страны - 12,4%.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация
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