Коронавирус: Алматы и Шымкент перешли в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, область.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице эпидситуации на 13 ноября, два мегаполиса - Алматы и Шымкент находились в «желтой» зоне.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, выздоровели 1487 человек.

По данным МВК, на сегодняшний день лечатся от КВИ 34 972 человека.



