Коронавирус: аллергические заболевания не являются противопоказанием при вакцинации – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Аллергические заболевания не являются противопоказанием при вакцинации от COVID-19. Люди, страдающие аллергией, не входят в группу риска по коронавирусу. Такое мнение высказала главный аллерголог минздрава Азербайджана Лала Аллахвердиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам медика, люди с аллергией могут вакцинироваться. Основным противопоказанием к любой вакцине является обострение и неконтролируемое течение заболевания. Необходимо снять острые симптомы болезни и пройти вакцинацию в период ремиссии.

Однако, по мнению спикера, пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой и высоким риском инфицирования COVID-19 составляют исключение. Вирусные заболевания и аллергия могут усугубить симптомы коронавирусной болезни.

«Это относится к людям с респираторной аллергией - бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и поллинозом. Вирус легко проникает в организм через воспаленную слизистую оболочку и усугубляет течение аллергии у пациента. Возможна и иная клиническая картина. Например, пациент находился на стадии ремиссии бронхиальной астмы, но был инфицирован коронавирусом. Инфекция вызвала вирусное воспаление слизистых оболочек дыхательных путей. Степень проникновения аллергенов через поврежденную слизистую оболочку увеличивается, из-за чего возможно обострение аллергического воспаления», - сказала Л. Аллахвердиева.

При этом аллерголог подчеркнула, что абсолютным противопоказанием к вакцинации являются аллергия на ранее введенную вакцину или сыворотку, а также выраженные системные и анафилактические реакции на компоненты вакцины.

«Другие аллергические реакции, не связанные с прививками или лекарственными препаратами для инъекций, не являются противопоказаниями для получения прививки против COVID-19», - резюмировала представитель минздрава АР.

Тем временем в Азербайджане за сутки коронавирусом заразились более 2 тысяч человек, зарегистрировано 25 летальных случаев. Власти страны считают, что для победы над COVID-19 необходимо вакцинировать около 60-70% населения страны, в связи с чем призывают граждан проявлять активность в этом вопросе.

Отдельные специалисты предупреждают, что карантинный режим в стране может быть ужесточен (путем введения системы получения SMS-разрешений на выход из дома или других различных ограничений) в случае ухудшения эпидситуации.

«Коронавирус мутирует. Новых мутаций уже больше 200», - сказал профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла.

Несмотря на лидирующую позицию по объемам закупок доз вакцин против COVID-19 среди стран СНГ, в Азербайджане все еще наблюдается тревожная ситуация, которая требует соблюдение радикальных профилактических мер - ношения медмасок, соблюдения социальной дистанции и правил личной гигиены.