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Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону

21 Декабря 2021 08:32
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Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне:

В «желтой» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране на 20 декабря, Акмолинская область находилась в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.


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#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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