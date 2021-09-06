09:11, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус: 12 регионов Казахстана в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.